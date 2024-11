Enzo Paolo Turchi: "Mi tortura l'idea di non vedere mia figlia da grande"

Enzo Paolo Turchi condivide a Verissimo la sua tristezza davanti alla consapevolezza di non riuscire a godersi sua figlia quando sarà grande: "Non c'è rimedio a questo e mi tortura moltissimo".

"A volte penso che lei tra 10 anni avrà 22 anni. Non voglio dire cose brutte, ma è dura", aggiunge Enzo Paolo Turchi, 75 anni. Il ballerino e coreografo è diventato papà all'età di 63 anni: "Desideravo moltissimo un figlio, come lo desiderava Carmen. All'inizio tutte e due siamo stati un po' leggeri, ma poi per dieci anni non ci siamo riusciti".

Enzo Paolo Turchi ammette che avrebbe voluto diventare papà prima: "Oggi dico a tutti: 'I figli si fanno da giovani altrimenti si soffre tanto'".