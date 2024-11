Enzo Paolo Turchi, la verità sulla crisi con Carmen Russo: "Temevo si stufasse di me. Pago le conseguenze di traumi inconfessabili"

Enzo Paolo Turchi rivela a Verissimo di non aver elaborato dei traumi inconfessabili del suo passato. Traumi che lo condizionano ancora oggi e che, nella casa del Grande Fratello, gli hanno fatto persino dubitare del suo matrimonio con Carmen Russo, con cui è sposato da 37 anni.

"La mia preoccupazione non era l'amore tra di noi. La mia paura era che lei si stufasse di me a causa dei miei problemi. Ho pensato che, vedendomi avvilito nella casa del Grande Fratello a causa di problemi che ho sempre avuto, si stufasse di me", spiega Enzo Paolo Turchi, 75 anni.

Problemi che scaturiscono da traumi inconfessabili del passato che hanno condizionato la vita del ballerino e coreografo: "Ci sono situazioni che mi porterò nell'aldilà. Situazioni gravi, una molto grave che non conosce nemmeno Carmen. Non posso parlarne perché ci sarebbero delle conseguenze per mia moglie e mia figlia. Sono cose che devono restare dentro di me e devo fare finta che non siano mai accadute".