Enrico Papi ospite a Verissimo

Uno dei volti più amati della televisione italiana, ma soprattutto un grande papà molto legato alla sua famiglia: Enrico Papi vi aspetta a Verissimo, sabato 6 aprile dalle 16.30 su Canale5.

Classe 1965, di Roma, Enrico Papi esordisce come cabarettista e sul finire degli anni Ottanta arriva in televisione, come ideatore, autore e presentatore. Prima l'arrivo in Rai e successivamente l'approdo in Mediaset lo consacrano come uno dei volti storici della tv. Indimenticabile la pluriennale esperienza alla guida di Sarabanda, lo show musicale di Italia1. Dopo numerose altre esperienze, tra cui la partecipazione alla diciassettesima edizione de L'isola dei famosi, nel ruolo di opinionista, oggi Enrico Papi è pronto a tornare in prima serata alla guida de La Pupa e il Secchione.