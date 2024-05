Enrico Mentana è diventato nonno: "Felice e orgoglioso"

Il giornalista ha annunciato sui social la nascita del primo nipote: "Sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa"

Enrico Mentana è diventato nonno. Il giornalista, 69 anni, ha annunciato la nascita del primo nipote, figlio di Alice Mentana.

"Stamattina sono rientrato per la prima volta in una sala parto della clinica Mangiagalli, la fabbrica dei milanesi, in cui nacqui tanti anni fa. C'era qualcosa di più importante, che mi ha reso felice e orgoglioso", ha scritto Enrico Mentana sui social.

Enrico Mentana ha quattro figli: Stefano (1987) - nato dalla relazione con Fulvia Di Giulio -, Alice (1992) che l'ha reso nonno - nata dalla relazione con Letizia Lorenzini Delmilani -, Giulio (2006) e Vittoria (2007), nati dal matrimonio con l'ex Miss Italia Michela Rocco di Torrepadula, con cui il giornalista è stato sposato dal 2002 al 2013.

Ospite a Verissimo nel 2019, Enrico Mentana aveva parlato dell'amore per i suoi quattro figli: "C'è un'età, in cui siamo piccolissimi, nella quale cerchiamo la mano del nostro genitore. Poi c'è un momento in cui è il genitore che cerca la mano del figlio. Come una staffetta, un testimone. Quando si hanno dei figli, si hanno delle scatolette di cristallo, preziose ma anche fragili, come fragile è il rapporto con loro. Cerco sempre di essere un padre adeguato alle loro aspettative".