Endless Love, Emir accusa Zeynep davanti a Nihan di aver ucciso Ozan

Emir accusa Zeynep davanti a Nihan di aver ucciso Ozan. È l'anticipazione esclusiva di Endless Love mostrata a Verissimo.

Emir sta discutendo con Zeynep quando arriva Nihan, furiosa. "Mi avevi promesso che tra te e Zeynep non c'era niente", grida Nihan a Emir.

È in quel momento che l'uomo ribatte, dicendo: "Sono venuto qui per una promessa che ti ho fatto, Nihan, per questo motivo ho incontrato Zeynep. Non volevi che facessi delle ricerche sul suicidio di Ozan?".

Davanti a Nihan, Emir accusa Zeynep di aver ucciso Ozan: " Zeynep è andata in ospedale quel giorno ed è entrata nella stanza nell'asso di tempo tra l'intervento chirurgico e la sua morte".