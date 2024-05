Eminem al matrimonio della figlia Hailie Jade

Eminem ha partecipato al matrimonio della figlia Hailie Jade Scott Mathers, 28 anni, con Evan McClintock.

L'influencer ha pubblicato su Instagram alcune foto dell'evento, a corredo delle quali, aggiungendo un cuore, ha scritto: "Non avremmo potuto chiedere una cerimonia più bella. Abbiamo versato tante lacrime di gioia, abbiamo riso molto e c'è stato così tanto amore".

"Evan ed io siamo così grati a tutta la famiglia e agli amici che hanno viaggiato per sostenerci e far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita come marito e moglie", ha concluso Hailie a proposito del matrimonio, che è stato celebrato il 18 maggio a Battle Creek, in Michigan.

Eminem e il legame con la figlia Hailie Jade

Eminem - che è molto legato alla figlia, alla quale ha dedicato le canzoni come Hailie's Song e Mockingbird e un tatuaggio - è stato protagonista anche di un ballo con Hailie, avuta con l'ex moglie Kimberly Anne Scott. Il cantante per l'occasione ha indossato uno smoking e occhiali scuri.

Eminem, all'anagrafe Marshall Bruce Mathers III, ha altre due figlie, sorellastre di Hailie: Whitney Scott e Alaina Marie, che il cantante ha adottato con l'ex moglie, alla quale è stato legato fino al 2001.

"Quando penso ai miei successi, penso a cose come queste. Probabilmente le mie figlie sono la cosa di cui sono più orgoglioso", aveva raccontato il cantante al podcast Hotboxin' with Mike Tyson.