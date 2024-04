Emanuele Filiberto, gli auguri alla moglie Clotilde

Instagram: @efsavoia

"Felice compleanno alla mia unica ed irripetibile". Con queste parole, Emanuele Filiberto di Savoia fa gli auguri alla moglie Clotilde Courau, in occasione del suo 55esimo compleanno, accompagnate da una foto pubblicata sui social che li ritrae insieme nel 2002.

Da poco la coppia ha festeggiato i 20 anni di matrimonio, celebrato il 25 settembre 2003 a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. "È a partire da te che ho detto sì al mondo", aveva scritto in quell'occasione Emanuele Filiberto, citando le parole dl poeta Paul Éluard.

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, la storia d'amore

Emanuele Filiberto e Clotilde Courau si sono conosciuti ed innamorati nel 2001. Il 25 settembre 2003 hanno celebrato il loro matrimonio, per poi stabilirsi tra Parigi e il Principato di Monaco. Il 28 dicembre dello stesso anno è nata la primogenita Vittoria, mentre il 16 agosto 2006 è venuta al mondo la seconda figlia, Luisa.

" Ci sono diversi elementi importanti per la lunga durata di una coppia: il dialogo, la verità e l'accettazione dell'altro con le sue differenze. Con Emanuele Filiberto abbiamo sempre comunicato molto e abbiamo saputo superare momenti più o meno difficili ", aveva dichiarato Clotilde Courau in un'intervista a Elle lo scorso anno.

Emanuele Filiberto a Verissimo: "Sono sposato da 20 anni con una donna meravigliosa"

Ospite il 17 settembre a Verissimo, Emanuele Filiberto aveva parlato dei suoi 20 anni di matrimonio con Clotilde Courau.

"Sono sposato con una donna meravigliosa, in 20 anni di matrimonio ci sono stati anche momenti difficili, ma i momenti belli sono stati di più. Credo che ora, dopo tutti questi anni, siamo arrivati a una giusta maturità. Io ho fiducia in lei e lei ha fiducia in me".

"Ci vediamo poco, quest'ultimo anno Clotilde è stata impegnata in tournée a teatro in tutta la Francia e quindi ci vedevamo nel fine settimana, tra Monte Carlo e Parigi", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

E parlando delle loro figlie, Emanuele Filiberto di Savoia aveva aggiunto: "Vittoria ha 20 anni e Luisa 17. Entrambe vivono all'estero. La grande studia all'Universita in Inghilterra, mentre la piccola è in un collegio a Oxford... proviamo a vederci il più possibile tutti insieme".

Rispondendo, invece, alla domanda se perdonerebbe un tradimento, Emanuele Filiberto, 51 anni, aveva detto: "Io perdonerei perché l'amore che c'è è molto più forte di una scappatella. Io chiedo perdono ogni giorno".