Emanuela Folliero, i dolci momenti con la mamma

Emanuela Folliero condivide sui social alcuni momenti di un pranzo con la madre.

“Ogni giorno è il giorno giusto per stare con le vostre mamme”, scrive la conduttrice nelle sue storie su Instagram a corredo di un video con la mamma.

“Oggi noi giovani siamo in pizzeria insieme a tutti gli studenti”, dice Emanuela Folliero nel filmato con la mamma, che a ottobre ha festeggiato il suo 95esimo compleanno.

"Cara mamma, oggi celebri 95 anni di vita, di saggezza e di amore instancabile. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine per tutto ciò che hai fatto per noi nel corso degli anni. La tua educazione, il tuo amore e la tua dedizione hanno plasmato la persona che siamo oggi io e mio fratello", aveva scritto in quell’occasione Emanuela Folliero alla madre.

"In ogni momento difficile hai illuminato il cammino con la tua gentilezza, la tua forza e la tua saggezza. Sei un esempio straordinario di amore materno e forza interiore. Ti auguro tanti anni di felicità e salute. Ti amo più di quanto le parole possano esprimere. Grazie di tutto, mamma”, aveva aggiunto Emanuela Folliero.

Emanuela Folliero parla Verissimo dei suoi genitori e della sua famiglia

Emanuela Folliero, 59 anni a febbraio, ospite a Verissimo aveva parlato dei suoi genitori e della sua famiglia.

La conduttrice, ricordando il padre Luigi, aveva raccontato: "Mettendo a posto la cantina con mio fratello, ho trovato un video di mio padre. Ricordo tante cose di lui ma ci sono cose che, per forza di cose, non ricordo più, come la sua voce; quando l'ho sentita non l'ho quasi riconosciuta, poi ho visto lui e i ricordi sono tornati vivi".

"È stato molto emozionante e sono rimasta talmente stupita che mi è venuto da sorridere, perché ho rivisto delle gestualità che ho anche io. Poi ho trovato un suo golf blu che ho casa e, mia mamma lo sa, ogni tanto lo indosso ", aveva continuato l'ex annunciatrice televisiva e volto di Rete 4.

"Mio padre lo rivedo in mio figlio. Lui era molto sportivo, e anche lui lo è. Mio figlio non ha conosciuto il nonno e glielo ricordo sempre, mostrandogli le foto e i video. Ricordare le persone care significa tenerle vive", aveva aggiunto Emanuela Folliero parlando del figlio avuto nel 2008 con l'ex marito Enrico Mellano, dal quale si è separata nel 2009.