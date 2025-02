Emanuela Aureli e la maternità a 42 anni: "Ho desiderato Giulio tantissimo, non credevo di riuscire ad averlo"

Emanuela Aureli presenta a Verissimo il figlio Giulio, avuto nel 2016 con il marito Sergio Di Folco. "Sono diventata mamma all'età di 42 anni. L'abbiamo desiderato tantissimo. Non pensavo di riuscirci perché ero già grande, invece poi Dio mi ha dato questa grande gioia". Della maternità, l'imitatrice, 51 anni, dice: "Ti cambia la prospettiva, proteggi qualcun altro che non sei tu". Per quanto riguarda la storia d'amore con il marito: "Stiamo insieme da dieci anni. Quando l'ho incontrato, ho capito subito che fosse l'uomo giusto. Fino ad allora ero stata sfortunata in amore. Poi è arrivato lui e mi sono ricreduta perché è una persona speciale".