L’annuncio di Elton John: “Vedo poco da un occhio, ho avuto una grave infezione”

Elton John ha annunciato di aver contratto una grave infezione oculare a causa della quale ha perso parzialmente la vista da un occhio. "Durante l'estate, ho avuto a che fare con una grave infezione oculare che purtroppo mi ha lasciato solo una vista limitata da un occhio", ha scritto il cantante, 77 anni, in una nota su Instagram.

"Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che torni la vista all'occhio colpito", ha aggiunto Elton John, che ha ringraziato anche "l'eccellente team di medici e infermieri" e la sua famiglia che si sono presi cura di lui nelle ultime settimane.

"Ho trascorso l'estate in tranquillità, recuperando a casa. Mi sento positivo riguardo ai progressi che ho fatto finora nella mia guarigione e nel mio recupero", ha concluso il cantante.

Ad agosto del 2023 Elton John aveva già preoccupato i fan quando era stato ricoverato in ospedale a causa di un incidente domestico. Il cantante era caduto mentre si trovava in vacanza nella sua villa in Francia.

Inoltre in passato il cantante era stato operato a causa di forti dolori all'anca in seguito a una caduta. "Mi è stato consigliato di sottopormi a un intervento il prima possibile per riportarmi alla piena forma fisica e assicurarmi che non ci siano complicazioni a lungo termine", aveva spiegato Elton John in quell'occasione.