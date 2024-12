L’annuncio di Elton John: "Ho perso la vista"

Elton John ha annunciato di aver perso la vista dal palco del Dominion Theatre di Londra, dove era presente tra gli invitati allo spettacolo in programma domenica 1 dicembre del musical Il diavolo veste Prada. Accompagnato dal marito David Furnish, il cantante e musicista ha fatto questa ammissione a sorpresa mentre saliva sul palco, settimane dopo aver rivelato che un'infezione oculare aveva compromesso notevolmente la sua vista. "Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista - ha detto al pubblico l'artista autore di brani celebri come "Rocket Man" e "Tiny Dancer" - Non sono riuscito a vedere lo spettacolo, ma mi sono divertito".

Dal palco del Dominion Theatre Elton John ha aggiunto un ringraziamento al compagno David Furnish: "A mio marito, che è stato la mia roccia perché non sono riuscito a venire a molte anteprime. È difficile per me vedere, ma mi piace ascoltare e stasera è stato bello".

A settembre Elton John aveva annunciato di aver contratto una grave infezione oculare a causa della quale aveva perso parzialmente la vista da un occhio. "Durante l'estate, ho avuto a che fare con una grave infezione oculare che purtroppo mi ha lasciato solo una vista limitata da un occhio", aveva scritto l'artista inglese, 77 anni, in una nota su Instagram.