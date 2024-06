Elodie al matrimonio della mamma

Elodie l'8 giugno ha partecipato al matrimonio della madre Claudia Marthe, che è convolata a nozze a Tassera, in provincia di Como, con il compagno Francesco Cramer.

La cantante ha condiviso nelle sue storie su Instagram alcuni momenti dei festeggiamenti a Villa Adelaide: "Auguri mammina e Francy", ha scritto Elodie, accompagnando con un cuore uno scatto dei neo sposi davanti alla torta nuziale.

In una recente intervista, Elodie, parlando dell'amore e e delle possibili sue future nozze con il fidanzato Andrea Iannone, aveva detto a proposito delle nozze della madre: "Adesso c'è il matrimonio di mia mamma e per l'occasione mi ha chiesto di cantare una canzone a cappella e io muoio, perché mi imbarazza. La mia irruenza nasconde una forma di timidezza, però non posso proprio tirarmi indietro".

Elodie parla della mamma a Verissimo

Elodie, ospite a Verissimo, aveva parlato del rapporto con sua madre - ex modella e cubista di origine creole, nata in Guadalupa, nelle Antille Francesi - che oggi è un'artista visiva specializzata in quadri molto particolari, realizzati con la tecnica del collage: "Il nostro rapporto è cambiato molto nel tempo. Lei è una donna molto particolare, estrosa, fa cose che da adolescente non capivo. Appartiene a un'altra cultura, e non ha mai avuto paura a esprimersi. Ad esempio adora dipingere, e una volta ha pitturato tutto il bagno di azzurro".

Claudia Marthe si era separata dal padre di Elodie quando la cantante era piccola: "I miei si sono separati quando avevo 8 anni, ma anche prima non erano molto felici, a casa non c'era una bella arietta", aveva raccontato Elodie al Corriere della Sera. "Mia mamma faceva la cubista, era una ragazza con problemi, mi ha avuta a 21 anni. Entrambi hanno sofferto molto ed erano onesti in questo, non hanno mai camuffato il loro malessere", aveva aggiunto la cantante, che ha vissuto la sua infanzia nella borgata romana di Quartaccio.