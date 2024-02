Su Instagram, Elodie dedica dolci parole al fidanzato Andrea Iannone dopo la vittoria nella prima gara in Superbike

Andrea Iannone ed Elodie

"Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita".

Con queste dolci parole, Elodie commenta la vittoria del fidanzato Andrea Iannone nella prima gara della stagione in Superbike.

A Phillip Island, il primo posto è andato a Nicolò Bulega, ma Andrea Iannone, tornato a gareggiare in pista dopo la squalifica di quattro anni per doping, ha ottenuto il terzo posto.

Sul suo profilo Instagram, Elodie pubblica uno scatto della vittoria di Iannone e scrive: "Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo".

Elodie a Verissimo: "Io e Andrea Iannone stiamo bene insieme"

Insieme dall'agosto 2022, Elodie aveva parlato per la prima volta di Andrea Iannone a Verissimo a settembre 2022: "Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando ed è una bella frequentazione". "Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Andrea è un bravo corteggiatore", aveva detto la cantante a Silvia Toffanin. E a proposito dell'eventualità di un figlio, Elodie Di Patrizi aveva raccontato: "Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l'idea della famiglia".