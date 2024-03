Elodie, le foto con Andrea Iannone: "Innamorati"

Instagram @elodie

Elodie e Andrea Iannone, legati dal 2022, sono sempre più complici: la coppia ha festeggiato insieme il secondo posto del motociclista nel Gran Premio di Catalogna di Superbike.

"Innamorati", ha scritto sui social la cantante, aggiungendo due cuori allo scatto di un bagno in piscina con il compagno in cui la coppia è in procinto di baciarsi. Elodie ha poi pubblicato altri momenti di relax a Barcellona con Andrea Iannone, che ha condiviso nelle sue storie su Instagram la stessa immagine accompagnata da un cuore.

Elodie Di Patrizi a febbraio aveva dedicato al fidanzato dolci parole sui social, in occasione del terzo posto di Andrea Iannone a Phillip Island, nella prima gara della stagione in Superbike.

"Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ti amo! Grazie dell'esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita", e Andrea Iannone aveva commentato con una sola parola accompagnata da un cuore: "Insieme".

"Ho imparato che la vita può cambiare da un momento all'altro e oggi con Elodie e la mia Ducati sono l'uomo più felice del mondo", aveva detto il campione a La Repubblica.

Elodie e Andrea Iannone, la storia d'amore

Elodie e Andrea Iannone avevano ufficializzato la loro storia d'amore a ottobre del 2022, condividendo sui social la prima foto di coppia.

"Ti amo e ti stimo, sei immensa. Buon compleanno amore mio", era stata la dolce dedica di Andrea Iannone in occasione del 33esimo compleanno di Elodie, che la scorsa estate aveva condiviso sui social alcuni romantici momenti in barca con il pilota.

Elodie a Verissimo: "Io e Andrea Iannone stiamo bene insieme"

Legata al pilota da agosto 2022, Elodie aveva parlato per la prima volta di Andrea Iannone a Verissimo a settembre dello stesso anno.

"Io e Andrea stiamo bene insieme, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Lui è un bravo corteggiatore", aveva detto a Silvia Toffanin. E a proposito di una possibile maternità, aveva raccontato: "Al momento non ci penso spesso, ma non voglio negarmi l'idea della famiglia".

Mentre a Repubblica nel 2023 Elodie aveva raccontato: "Sono molto felice con Andrea, ma la cosa più importante è che ho capito che cosa non voglio, come non voglio sentirmi, ad esempio non voglio 'difendermi' a casa, quello deve essere il porto sicuro. Ci deve essere rispetto per l'identità dell'altra persona, l'amore viene da lì”