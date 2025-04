Elisabetta Gregoraci: "Sono di nuovo single"

Elisabetta Gregoraci parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere di nuovo single. "Adesso sto bene da sola ed è una cosa nuova per me, prima avevo paura di stare da sola", afferma la showgirl, 45 anni.

Elisabetta Gregoraci ammette di essere rimasta particolarmente delusa da una persona che non le è stata accanto nel difficile momento che ha attraversato di recente. "La mia famiglia mi è stata accanto, ma altre persone magari no - afferma la showgirl, riferendosi a una sua frequentazione -. Non mi è stata accanto quella persona e ci sono rimasta un po' male".

Alla domanda se abbia amato dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore nel 2017, la showgirl risponde: "Ho amato tanto e ho sofferto tanto. Alcune mie frequentazioni sono durate anni, ma poi mi sono resa conto che non andavano bene e ho lasciato andare".

Ripensando alle relazioni dopo la fine del suo matrimonio, la showgirl aggiunge: "Io sono una persona che sta con te nel bene e nel male. In un rapporto alla base ci devono essere lealtà, fiducia e tanto amore. Nelle mie relazioni magari c'erano delle cose, ma mancavano altre. Oppure le cose cambiavano con il tempo".