Elisabetta Gregoraci spiega il motivo del ricovero in ospedale

La showgirl spiega in un'intervista perché nei giorni scorsi è stata ricoverata in ospedale: "Piano piano mi sto riprendendo"

Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi aveva fatto preoccupare i fan, pubblicando diverse foto dall'ospedale. In un'intervista la showgirl, 44 anni, spiega i motivi dei due ricoveri e rassicura sulla sua salute: "Ora sto meglio, grazie a Dio".

"Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un'influenza. Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue. Per fortuna l'ho ascoltata: mi hanno ricoverata per un'infezione alle vie urinarie", affema Elisabetta Gregoraci a Gente. Dopo le dimissioni, la showgirl è però finita di nuovo in ospedale: "Dopo le cure, un viaggio a Milano, un secondo ricovero con una nuova terapia antibiotica, ora piano piano mi sto riprendendo".

Per quanto riguarda i motivi che hanno causato il problema di salute: "Avevo le difese immunitarie basse. Nell'ultimo periodo mi sono strapazzata un po' troppo, tra lavori, riunioni, su e giù dagli aerei. Faccio una vita frenetica, viaggio sempre a mille e non mi pesa, ma stavolta il mio corpo mi ha lanciato un segnale. Ha preteso che io mi fermassi. Non avevo scuse, dovevo ascoltarlo: questo più che mai è il momento di prendermi cura di me per stessa". "Ora mi sento meglio, sto recuperando le forze", assicura Elisabetta Gregoraci.

La showgirl racconta anche chi le è stato vicino in questo periodo così delicato: "La mia famiglia d'origine, mia sorella Marzia, mi sono sempre e da sempre accanto. Flavio Briatore è stato molto presente. Siccome doveva partire per lavoro, mi chiamava anche dall'aereo per avere aggiornamenti sulla mia salute. Mio figlio Nathan è stato fantastico. Mi faceva ogni giorno le videochiamate e concludeva dicendo: 'Mamma forza, sei una roccia'".