Elisabetta Gregoraci, la “foto subacquea” con Giulio Fratini

Con uno scatto social la showgirl spazza via ogni rumor di una crisi di coppia

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini in vacanza insieme. La coppia ha condiviso sui social alcuni momenti di un'immersione subacquea, spazzando via ogni rumor di una crisi.

"Dopo qualche anno sono tornata a vivere una delle esperienze più belle in un mare incantevole: nuotare lì sotto è qualcosa di magico", ha scritto Elisabetta Gregoraci a proposito dell'esperienza subacquea.

Legata a Giulio Fratini dal 2022, Elisabetta Gregoraci, 44 anni, ha sempre tenuto riserbo sulla relazione con l'imprenditore, 32 anni. Mamma di Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore, la showgirl aveva spiegato a Verissimo: "È un periodo molto felice della mia vita. Sto bene. Quando mi vivo le cose, sono scaramantica. La mia vita privata cerco di tenerla riservata; non è sempre semplice tenere tanti equilibri, ma cerco di fare del mio meglio. Sto bene e sono felice".

Nei due anni insieme, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno condiviso sui social alcuni momenti di coppia. Nei mesi scorsi, in un'intervista la showgirl aveva detto: "Giulio mi fa stare, abbiamo un bell'equilibrio e rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia. E questo per me è un valore imprescindibile".