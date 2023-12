Elisabetta Canalis e la fine del suo matrimonio con Brian Perri: "Il per sempre non esiste"

Elisabetta Canalis parla per la prima volta in un'intervista della fine del suo matrimonio con Brian Perri: "Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose"

Elisabetta Canalis parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Brian Perri. "L'idea del 'per sempre' non esiste. L'ho imparato nell'ultimo anno, ma questo non significa che sia qualcosa di negativo", dice la showgirl in un'intervista a Grazia.

E aggiunge: "Se guardo indietro, a quando mi sono sposata, non era così che mi aspettavo andassero le cose. Ma con gli anni ho capito che siamo in continua trasformazione e che il rapporto a due, inevitabilmente, può modificarsi".

"La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo", afferma Elisabetta Canalis, che si è sposata con Brian Perri nel 2014 e da cui, nel 2015, ha avuto la figlia Skyler Eva.

Per il bene di sua figlia, la showgirl, 45 anni, ha deciso di rimanere a vivere a Los Angeles anche dopo la separazione: "Non mi trasferisco. Mia figlia ha 8 anni e frequenta le elementari. La mia priorità, e quella Brian, è stata da subito non stravolgere la sua vita. Ci siamo imposti di non cambiare le sue abitudini".

Elisabetta Canalis e Brian Perri non vivono più nella stessa casa, ma rimangono comunque vicini: "Sono andata a vivere a dieci minuti di auto dalla casa dove vivevamo tutti insieme. Stiamo costruendo una nuova routine".

Parlando di come si riparte a 45 anni, la showgirl afferma: "Tante volte la vita ci mette davanti ad avvenimenti per cui è necessario crescere e andare avanti. Il cambiamento può essere positivo. Non solo sintomo di incertezza e paura. Non si deve dare spazio all'idea di fallimento, ma imparare a evolversi. Se tornassi indietro farei tutto quello che ho fatto, anche solo per la figlia che abbiamo avuto".

Nell'intervista, Elisabetta Canalis accenna alla sua nuova storia d'amore con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu: "Sto molto bene e sono felice. Non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. Solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me".

