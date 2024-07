Il nuovo look di Elisabetta Canalis: "Tramonti e treccine"

La showgirl è in vacanza ad Alghero e mostra il suo nuovo look su Instagram

Elisabetta Canalis

"Tramonti e treccine". Elisabetta Canalis mostra a tutti i suoi follower il suo nuovo look dell'estate.

Sul suo profilo Instagram, la showgirl condivide alcuni scatti in un parco giochi durante la sua vacanza ad Alghero.

Jeans corti, maglietta bianca e treccine sono al centro del nuovo look sfoggiato dall'ex velina mentre si diverte con il punchball e il tiro a segno.

Elisabetta Canalis, le vacanze in Sicilia con il fidanzato

A giugno 2024, dopo aver preso parte al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, Elisabetta Canalis aveva trascorso alcuni giorni di vacanza in barca in Sicilia insieme al fidanzato, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu.

Elisabetta Canalis, chi è il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Classe 1993, Georgian Cimpeanu è un campione di kickboxing di origini rumene che fa coppia fissa con Elisabetta dallo scorso anno. Tra le cose che i due hanno in comune c'è sicuramente la passione per questo sport che, come spesso si è visto in video condivisi sui social, pratica anche l'ex Velina. Nato in Romania, Cimpeanu è cresciuto in Italia, più precisamente a Roma.