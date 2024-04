L'ex velina è in vacanza insieme alla figlia Skyler e condivide alcune foto in costume su Instagram

Elisabetta Canalis sta trascorrendo alcuni giorni al mare insieme alla figlia Skyler durante lo sprink break, le vacanze scolastiche di metà primavera negli Stati Uniti.

Sul suo profilo Instagram, l'ex velina condivide con tutti i suoi follower alcuni scatti in costume insieme alla figlia e alcune amiche.

Elisabetta Canalis: le foto in costume

Nelle foto e in un video, vediamo Elisabetta Canalis mentre gioca e si diverte tra le onde insieme alla figlia.

Elisabetta Canalis, il divorzio dall'ex marito Brian Perri

Nel dicembre del 2023, Elisabetta Canalis aveva parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Brian Perri. "L'idea del 'per sempre' non esiste. L'ho imparato nell'ultimo anno, ma questo non significa che sia qualcosa di negativo", aveva detto la showgirl in un'intervista a Grazia.

"La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo", aveva confidato Elisabetta Canalis, che si è sposata con Brian Perri nel 2014 e da cui, nel 2015, ha avuto la figlia Skyler Eva.