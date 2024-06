La showgirl è in vacanza in Italia insieme al fidanzato campione di kickboxing

Dopo aver preso parte al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius lo scorso 22 giugno, Elisabetta Canalis sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in barca in Sicilia insieme al fidanzato, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu.

Sul suo profilo Instagram, la showgirl ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti insieme al compagno, ad alcuni amici e all'inseparabile cagnolino.

Elisabetta Canalis, chi è il nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu

Classe 1993, Georgian Cimpeanu è un campione di kickboxing di origini rumene che fa coppia fissa con Elisabetta dallo scorso anno. Tra le cose che i due hanno in comune c'è sicuramente la passione per questo sport che, come spesso si è visto in video condivisi sui social, pratica anche l'ex Velina. Nato in Romania, Cimpeanu è cresciuto in Italia, più precisamente a Roma.

Elisabetta Canalis, il divorzio dall'ex marito Brian Perri

Nel dicembre del 2023, Elisabetta Canalis aveva parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con Brian Perri. "L'idea del 'per sempre' non esiste. L'ho imparato nell'ultimo anno, ma questo non significa che sia qualcosa di negativo", aveva detto la showgirl in un'intervista a Grazia.

"La separazione si può affrontare o in modo traumatico, oppure guardandosi negli occhi e provando a capirsi. Io e Brian facciamo parte di questo secondo gruppo", aveva confidato Elisabetta Canalis, che ha sposato Brian Perri nel 2014 e da cui, nel 2015, ha avuto la figlia Skyler Eva.