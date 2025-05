La showgirl ha condiviso sui social una tenera dedica per Charlie, il suo cane scomparso

Elisabetta Canalis ha condiviso su Instagram una dolce dedica per dire addio al cagnolino Charlie.

"Ciao Charlie, amico mio. Il mio cuore è a pezzi e così quello di Skyler che stasera ti ha portato lo stesso con noi al guinzaglio anche se non c’eri", ha scritto la showgirl, mostrando tra le varie foto, anche alcuni scatti che ritraggono il piccolo Charlie insieme alla figlia Skyler, avuta nel 2015 con l'ex marito Brian Perri.

"Spero di averti dato almeno un po’ di quell’amore folle che tu hai dato a noi e restituito quello che chi ti aveva buttato via ti ha tolto. Non hai mai perso fiducia ed amore nelle persone nonostante non siano sempre state gentili con te, ci mancherai piccoletto mio", ha aggiunto Elisabetta Canalis nella didascalia del post, concludendo con un cuoricino bianco.

Elisabetta Canalis e l'adozione di Charlie

Elisabetta Canalis aveva raccontato sui social l'adozione di Charlie, entrato a far parte della famiglia a dieci anni, dopo essere stato abbandonato al canile.

"Ci ho pensato, ho fatto diverse inversioni a U e poi sono tornata indietro: qualcosa di Charlie mi aveva colpito, la sua voglia di vivere e la sua allegria, nonostante fosse chiuso in quella gabbia da dieci giorni insieme a tante anime perse che non dovrebbero trovarsi lì. Abbiamo deciso di aggiungere un posto a tavola e di fare di Charlie un nuovo membro della famiglia. Buona vita Charletto", aveva commentato l'ex velina a proposito dell'adozione del cagnolino.

Elisabetta Canalis e il suo impegno nella difesa degli animali

Ospite a Verissimo, Elisabetta Canalis, grande amante degli animali, aveva parlato del suo impegno nella difesa di quest'ultimi.

Addirittura, la showgirl aveva raccontato di aver mandato una lettera all'ex Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per chiedere la chiusura degli allevamenti degli animali da pelliccia.