Elettra Lamborghini a Miami: "Pronta per l'uragano"

Elettra Lamborghini condivide su Instagram alcuni scatti e video di Miami, città nella quale si trova in questo momento e attualmente in allerta (come il resto della Florida) per l'arrivo dell'uragano Milton. Nelle storie della cantante si vede la spiaggia deserta e l'oceano sovrastato da nuvole. "Siamo solo io e il cane", dice Elettra in una clip e aggiunge poi in una foto "Pronta per l'uragano".

Secondo gli esperti, l'uragano Milton potrebbe essere il più violento degli ultimi cento anni ad abbattersi sulla Florida.

Il 26 settembre Elettra Lamborghini, 30 anni, ha festeggiato 6 anni insieme ad Afrojack, nome d'arte del dj e produttore olandese Nick van de Wall. "Sono così orgogliosa di noi e così entusiasta per il futuro - ha scritto la cantante nel pubblicare sui social una foto insieme al marito - 6 anni e nulla è cambiato, sta solo migliorando".

Ospite a Verissimo, Elettra Lamborghini, aveva parlato dell'amore per Nick van de Wall: "Sono innamoratissima di Nick e lui è molto dolce con me. Ogni anno tra di noi va sempre meglio e sono molto felice".

"A settembre saranno sei anni che stiamo insieme e abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non litighiamo mai, ho trovato la mia metà, amo anche i suoi difetti. Io non sono gelosa perché non me ne dà modo, lui sì, ma è una gelosia sana, ed è questa la cosa bella. Io mi fido tantissimo di lui e lui si fida di me. Do molto peso al matrimonio e mi piace molto la famiglia, ci tengo", aveva raccontato la cantante.