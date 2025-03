Elettra Lamborghini, la foto con il piccolo Kian Salemi Pretelli: “Mi sono innamorata”

Elettra Lamborghini ha pubblicato un dolce scatto con Kian Salemi Pretelli, il figlio Giulia e Pierpaolo. Entusiasta dell'incontro, la cantante ha condiviso una foto che la ritrae con in braccio il bambino, mentre gli sorride. Elettra è molto amica della coppia, in particolare di Giulia Salemi, che ha ricondiviso a sua volta lo scatto sul proprio account: "Ieri ho conosciuto il pupo di Giulia Salemi - ha scritto Elettra su Instagram -, è di una dolcezza che non potete capire, un capolavoro. Mi sono innamorata". Poi, la cantante e showgirl ha voluto commentare con queste parole mamma Giulia: "Lei è una mamma da dieci", ha scritto in fondo alla foto insieme a dei cuori.

Elettra Lamborghini e il desiderio di maternità

Ospite a Verissimo, Elettra Lamborghini aveva spiegato che di non volersi precludere la possibilità di adottare un bambino e, a Silvia Toffanin, aveva spiegato cosa ne pensava sul percorso dell'adozione: "È un tema per cui mi batto molto e continuerò a battermi, indipendentemente se un giorno io lo faccia oppure no".

Sposata con il dj Afrojack dal 2020, la cantante aveva anche spiegato: "Non ho problemi di salute - aveva detto -. Io posso avere figli". Aggiungendo una precisazione: "Il mondo mi fa paura in questo periodo, non so se me la sento di mettere al mondo un figlio. Adottare un bambino mi dà l'idea invece di salvarlo".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Vogliamo allargare la famiglia"

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono da poco diventati genitori di Kian ma hanno già intenzione di allargare la famiglia prossimamente: "Se dopo Kian non sarà una femminuccia, me ne dovrò andare perché Giulia vuole una bambina a tutti i costi", aveva scherzato Pierpaolo Pretelli. Durante la gravidanza, la coppia aveva svelato di aver cercato di indirizzare in qualche modo il sesso del nascituro: "Giulia cercava su Internet: 'Come fare figlie femmine' e suggerivano delle posizioni. Le abbiamo provate, ma una volta ho fatto di testa mia ed è arrivato Kian".

Pierpaolo Pretelli, oltre a Kian, è già papà di Leonardo, di otto anni, nato dalla precedente relazione con Ariadna Romero. "Adesso sono sicuramente un papà più maturo. Quando sono diventato papà di Leonardo avevo 26 anni. Anche se sono sempre stato un papà responsabile, ero più piccolo. Con Kian so come comportarmi e cosa mi aspetta man mano che cresce".