Elettra Lamborghini: "Ho paura di mettere al mondo un figlio, adottarlo invece significa salvarlo"

La cantante parla a Verissimo di una futura maternità: "Io posso avere figli, non ho problemi di salute". E spiega perché in futuro non esclude di adottare un bambino

Elettra Lamborghini parla a Verissimo di una futura maternità. La cantante, 30 anni, non esclude un domani di intraprendere il percorso dell'adozione: " È un tema per cui mi batto molto e continuerò a battermi, indipendentemente se un giorno io lo faccia oppure no".

Sposata con il disc jockey olandese Afrojack dal 2020, Elettra Lamborghini precisa: "Io posso avere figli, non ho problemi di salute". La cantante spiega: "Il mondo mi fa paura in questo periodo, non so se me la sento di mettere al mondo un figlio. Adottare un bambino mi dà l'idea invece di salvarlo".