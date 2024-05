Elettra Lamborghini compie 30 anni, gli auguri del marito Afrojack

Instagram @afrojack e @elettralamborghini

Elettra Lamborghini il 17 maggio compie 30 anni e festeggia questo compleanno importante con il marito Afrojack, che le ha dedicato un dolce messaggio di auguri sui social.

"Buon compleanno!", ha scritto il produttore musicale nelle sue storie su Instagram, aggiungendo tanti cuori ad alcuni momenti trascorsi con la cantante che, invece, nelle sue storie, a corredo di uno scatto con Afrojack ha scritto: "Mi sento così fortunata, benedetta e felice".

La cantante, che ha una grande passione per i cavalli, di recente aveva ricevuto un regalo speciale, un cavallo di nome Èrmes Time Gun: "A breve sarà il mio compleanno. L'amore che provo per i cavalli e l'amore che mi danno e che mi hanno sempre dato è il regalo più bello che potessi ricevere. Mi scoppia il cuore di felicità", aveva scritto sui social, condividendo uno scatto con il nuovo arrivato.

Elettra Lamborghini parla dell'amore per Afrojack a Verissimo

Ospite a Verissimo, Elettra Lamborghini aveva parlato dell'amore per Afrojack, all'anagrafe Nick van de Wall, 36 anni.

"Con Nick va tutto benissimo, non litighiamo mai. Lui è geloso, ma è una gelosia sana, ed è questa la cosa bella. Io mi fido tantissimo di lui e lui si fida di me. Io do molto peso al matrimonio e mi piace molto la famiglia, ci tengo", aveva raccontato la cantante.

Elettra Lamborghini aveva parlato anche della possibilità di diventare mamma: "Sicuramente mi piacerebbe diventare mamma in futuro, ci ho pensato, ma penso che vorrei fare ancora tante cose prima. Ho tanti sogni, non che con un figlio non possa realizzarli, ma per come sono fatta io vorrei essere la mamma migliore del mondo e rendere la vita a mio figlio più semplice possibile".

La cantante non aveva escluso di intraprendere la via dell'adozione: "Sento una forte vocazione per l'adozione. Ci ho riflettuto molto e per me sarebbe uguale avere un figlio mio o adottare un bambino nato in una situazione sfortunata. Non è una decisione facile, ma Nick mi ama e mi appoggerebbe".