Eleonora Pedron e Fabio Troiano parlano a Verissimo della loro storia d'amore e del futuro insieme. "Matrimonio, famiglia, figli: sono idee che ci sono. Credo sia nell'indole umana", afferma l'attore, 50 anni.

La showgirl ed ex Miss Italia, 42 anni, spiega perché non desidera ricevere la classica proposta di matrimonio: "Non mi piace l'idea che la donna debba aspettare che l'uomo le faccia la proposta. Sembra che la donna debba sempre meritarsi qualcosa, debba sempre dimostrare qualcosa. Quando e se sarà il momento del matrimonio, prenderemo insieme questa decisione. Non mi piace però che sia Fabio a dovermelo chiedere e io debba aspettare che lo faccia".

Nel corso dell'intervista Eleonora Pedron e Fabio Troiano hanno ripercorso la loro storia d'amore, iniziata nel 2019: "Ci siamo conosciuti su un treno. Per tutto il viaggio non ci siamo rivolti la parola, poi prima di scendere abbiamo iniziato a parlare e non ci siamo più fermati".

Dopo questo primo incontro, è stato l'attore a ricontattare la showgirl sui social. Il loro primo appuntamento è stato un weekend in Puglia. "Quando siamo andati a cena - la nostra prima cena - lei mi ha raccontato la sua storia drammatica e io non smettevo più di piangere", racconta Fabio Troiano

Cinque anni insieme, oggi sono più innamorati che mai. "Di lui mi ha conquistato, a parte il fascino, la sua simpatia. Ridiamo tantissimo insieme", afferma Eleonora Pedron. Fabio Troiano aggiunge: "A parte la bellezza, di cui rimango stupito ancora oggi, e i suoi occhi che ti incastrano, di Eleonora mi ha conquistato la sua simpatia, la sua determinazione: è una donna pratica, organizzata, tutte qualità che invece io non ho".