Eleonora Giorgi, la lotta contro il tumore al pancreas: "Prego per una cura"

Eleonora Giorgi non nasconde la grande stanchezza fisica causata dalla malattia e dalla chemioterapia che ha dovuto affrontare: "Ho visitato la Galleria Borghese in sedia a rotelle, non ce la facevo in piedi, è stato scioccante"

Eleonora Giorgi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo la diagnosi di tumore al pancreas. "Abbiamo fatto e tentato quello che è possibile. Ho la sfortuna di essermi ammalata un po' prima del dovuto perché sta per esplodere una frontiera di nuovi farmaci - già sperimentati - con risultati eccellenti. Questi farmaci saranno la nuova frontiera", afferma l'attrice, 71 anni, che si dice molto speranzosa riguardo alla possibilità di una cura per lei.

"Oggi non prego per me, ma prego affinché arrivi una cura per tutti i malati", afferma Eleonora Giorgi che non nasconde la grande debolezza fisica causata dalla malattia e dalla chemioterapia che ha dovuto affrontare. "Mio figlio Andrea mi ha fatto un regalo: abbiamo visitato insieme la Galleria Borghese. Ho dovuto prendere la sedia a rotelle perché non ce la facevo in piedi. È stato scioccante".