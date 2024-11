Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet ospiti a Verissimo

Due donne che hanno condiviso tutte le sfumature della vita grazie alla forza dell’amicizia: Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet saranno ospiti a Verissimo, sabato 30 novembre alle 16.30 su Canale 5.

Elenoire Casalegno nasce a Savona nel 1976 e si trasferisce a Ravenna a 18 anni. La sua carriera inizia nel mondo della moda, ma presto si afferma come conduttrice e attrice televisiva. Tra i suoi successi c'è la conduzione di programmi come Festivalbar e il ruolo di inviata durante l'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Dalla relazione con DJ Ringo, nel 1999 nasce la figlia Swami Anaclerio. Nel 2014 sposa Sebastiano Lombardi, da cui si separa ufficialmente nel 2017.

Samantha De Grenet nasce a Roma nel 1970 e inizia la carriera come modella a soli 14 anni, entrando poi nel mondo della televisione come conduttrice e showgirl. Nel 2018 affronta una diagnosi di tumore al seno, superata con forza e determinazione, esperienza di cui ha parlato apertamente per sensibilizzare sul tema. Samantha è sposata con Luca Barbato, con il quale ha avuto il figlio Brando nel 2005​.