Salute13 febbraio 2026

Elena Santarelli dopo l'infarto della mamma: "Finalmente possiamo respirare"

La showgirl condivide sui social una foto insieme alla mamma in ospedale: "Martedì ha avuto un infarto"
Elena Santarelli con la mammaElena Santarelli con la mamma

Con una foto scatta in ospedale, Elena Santarelli condivide sui social una notizia che riguarda l'amata mamma Patrizia. "Finalmente possiamo respirare meglio mammina - scrive la showgirl a corredo dello scatto in cui abbraccia la madre - Martedì mia mamma ha avuto un infarto, papà l'ha prontamente portata in ospedale a Latina, dove si è fatta qualche giorno di terapia intensiva ed ora l'hanno spostata in cardiologia. Forza nonna Patty".

Elena Santarelli conclude con un ringraziamento per il personale sanitario dell'ospedale: "Il reparto di cardiologia del Santa Maria Goretti eccellente, tutti".

La signora Patrizia è nonna di di Giacomo, 15 anni, e Greta Lucia, 9 anni, avuti dalla figlia Elena Santarelli e Bernardo Corradi. La showgirl e l'ex calciatore sono legati sentimentalmente dal 2006 e sono moglie e marito dal 2014, anno in cui si sono sposati.

Qualche tempo fa, Elena Santarelli aveva condiviso una riflessione sull'uso dei social legata ai minori e alla genitorialità: "La situazione di alcune mamme sta sfuggendo di mano, mi auguro che in ogni Paese venga approvata una legge che impedisca ai genitori di trattare i figli in questo modo e di metterli in rete con contenuti, senza permesso, che fanno guadagnare solo loro. I bambini devono fare i bambini. Tra qualche anno tanti di questi bambini porteranno in tribunale i loro genitori".

