Elena D’Amario e l'amore: "Siamo a buon punto"

Elena D’Amario parla a Verissimo dell'amore oggi. "Tempo al tempo", afferma la ballerina e giudice di Amici, che non ha mai nascosto il sogno di creare una famiglia.

"Non cerco l'amore perfetto, perché secondo me non esiste, ma quello vero sì. Ci credo tantissimo. E siamo a buon punto", aggiunge Elena D’Amario, 34 anni, lasciando intendere di non essere single. "Dobbiamo ancora capire", conclude la ballerina, senza svelare ulteriori dettagli sulla nuova, presunta, relazione.