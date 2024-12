La sua passione per la danza l’ha portata sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, realizzando il suo sogno: Elena D’Amario sarà ospite a Verissimo, domenica 22 dicembre alle 16.00 su Canale5.

Elena D'Amario ha esordito in tv nel 2008, partecipando al Ballo delle debuttanti, talent show di Canale 5 di cui è risultata vincitrice. Successivamente ha partecipato anche ad Amici e dopo l'esperienza nella scuola è stata scelta dal grandissimo coreografo David Parsons per far parte della sua compagnia. Nel 2015 è tornata ad Amici come ballerina professionista e coreografa. È stata anche protagonista di diverse clip musicali, come Uno di questi giorni di Nek e Me ne frego di Achille Lauro. Nel 2017, D'Amario è stata nominata ai Clive Barnes Awards, un prestigioso riconoscimento nel mondo della danza e del teatro.