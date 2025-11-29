Ece Uslu: "Sono single da sei anni"

Ece Uslu parla a Verissimo dell'amore oggi e rivela di essere single. "Ero una giovane donna innamorata dell'amore, ma da sei anni non vivo una storia d'amore", afferma l'attrice turca, che interpreta Sumru ne La notte nel cuore.

Ece Uslu, 51 anni, aggiunge: "Non c'è nessuno nella mia vita. Non si tratta di una scelta, è semplicemente così. Ma non cerco l'amore, se deve arrivare arriverà. In passato per anni ho inseguito l'amore e forse l'ho cercato troppo al punto di dimenticare me stessa".

Parlando della sua vita da single, l'attrice turca afferma: "Sto bene da sola, sono serena. Poi se un giorno dovesse arrivare la persona giusta non direi di no".