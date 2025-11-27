Ece Uslu, chi è Sumru de La notte nel cuore

Ece Uslu, l'attrice turca che interpreta Sumru ne La notte nel cuore, sarà ospite a Verissimo sabato 29 novembre, dalle 16.30 su Canale 5.
Ece Uslu è nata a Smirne il 9 settembre del 1974 da mamma Nazan e papà Alì. Dopo la separazione dei genitori, si trasferisce a Istanbul insieme alla madre.
Fin da giovane, lavora sia come attrice in teatro che come modella. All'inizio degli anni Novanta, Ece Uslu inizia a lavorare per il cinema e per serie tv di grande successo.
Nel 2019 ottiene il ruolo di Cahide nella serie Come sorelle. Ne La notte nel cuore, Ece Uslu interpreta Sumru Sansalan, una donna che ha abbandonato i suoi gemelli, Nuh e Melek, poco dopo la nascita.
Nel video qui sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Sumru de La notte nel cuore.