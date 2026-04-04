Charlene Guignard e Marco Fabbri parlano a Verissimo della loro storia d'amore, nata 17 anni fa sulla pista di pattinaggio.



"Ci siamo conosciuti su un sito internet per pattinatori che cercano un compagno o una compagna", racconta il danzatore su ghiaccio, 38 anni. Per Marco Fabbri e Charlene Guignard è stato un colpo di fulmine. "Ho sentito da subito una sintonia sul ghiaccio che non avevo mai sentito con i partner precedenti. Poi, passando del tempo insieme, è nato qualcos'altro", aggiunge la danzatrice su ghiaccio di origini francesi, 36 anni. Alle Olimpiadi di Milano-Cortina la coppia ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre, mentre nella prova individuale di danza su ghiaccio si è classificata quarta.



Per quanto riguarda il futuro insieme, rivelano di desiderare il matrimonio e una famiglia. "Non siamo da matrimoni sfarzosi, ma una cosa semplice, intima, ci piacerebbe", afferma la pattinatrice, 36 anni, che in futuro sogna di diventare mamma, insieme al compagno: "Quando finiremo la nostra carriera, cominceremo questo nuovo percorso. Finché siamo in attività è difficile".