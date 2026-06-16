Ece Irtem sarebbe stata trovata senza vita il 15 giugno, all'interno della sua abitazione a Kadikoy, Istanbul. Tra i messaggi di cordoglio condivisi dai colleghi sui social anche quello di Can Yaman, che con Ece aveva recitato in Mr. Wrong - Lezioni d'amore . L'attore turco ha pubblicato tra le sue storie Instagram una foto in bianco e nero con l'artista scomparsa, accompagnata da un cuore infranto. Anche Eda Ece, Yildiz in Forbidden Fruit , ha usato i social per condividere il suo dolore per la morte di Ece Irtem.

Addio a Ece Irtem . L'attrice turca - nota anche al pubblico italiano grazie ai ruoli nelle serie tv Mr. Wrong - Lezioni d'amore, The Family e Forbidden Fruit (nella quinta stagione, ancora inedita in Italia) - è morta all'età di 35 anni.

Classe 1991, Ece Irtem ha coltivato fin da piccola il suo talento per la recitazione. Dopo essersi laureata all'Università di Yaşar, ha intrapreso la sua carriera di attrice. Tra le serie tv turche in cui ha recitato anche Forbidden Fruit, Mr. Wrong - Lezioni d'amore e The Family. Pochi giorni prima della sua scomparsa Ece Irtem aveva pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo ultimo viaggio. L'attrice era stata anche in vacanza in Italia lo scorso maggio.

Qui sotto, l'intervista di Eda Ece a Verissimo