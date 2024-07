Donatella Versace ricorda il fratello Gianni: "Il tuo spirito continua a vivere sempre"

A ventisette anni esatti dalla morte di Gianni Versace, assassinato dal serial killer Andrew Cunanan il 15 luglio 1997 nella sua villa di Miami Beach, in Florida, la sorella Donatella affida ai social un toccante ricordo. "Pensando a te, sempre. Il tuo spirito continua a vivere sempre. Mi manchi, Gianni", scrive la stilista sul suo profilo Instagram, a corredo di due scatti in bianco e nero in compagnia del fratello. Non è certo la prima volta che Donatella Versace condivide l'amore per il fratello Gianni. Nel 2023, la stilista aveva condiviso tre scatti con cui evidenziava la fortuna per aver potuto trascorrere del tempo insieme, mentre nel 2022 aveva scritto: "Vorrei che tu fossi ancora qui".

L'assassinio di Gianni Versace

Giovanni Maria Versace, questo il nome completo dello stilista, era nato a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946 e nel 1978 aveva fondato la casa di moda Versace. Il 15 luglio 1997, all'età di 50 anni, Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola a Miami Beach da Andrew Phillip Cunanan, freddato in pieno giorno davanti alla porta della sua residenza Casa Casuarina. L'omicidio avvenne in presenza di alcuni testimoni, uno di questi aveva tentato di rincorrere Cunanan che però era riuscito a fuggire in un parcheggio.