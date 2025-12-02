Gianni e Donatella Versace

Donatella Versace, 70 anni, ricorda l’amato fratello Gianni nel giorno in cui il celebre stilista avrebbe compiuto 79anni e lo fa condividendo sui social un tenero messaggio di auguri. "Oggi è il tuo giorno e sto pensando al sorriso che avresti avuto sul volto. Mi manchi, sempre", scrive la stilista e imprenditrice nella didascalia che accompagna un vecchio scatto in bianco e nero del fratello Gianni risalente al 1979.

Gianni Versace avrebbe compiuto 79 anni

Giovanni Maria Versace, questo il nome completo dello stilista, era nato a Reggio Calabria il 2 dicembre 1946, fratello minore di Santo, nato nel 1944, e maggiore di Donatella, venuta al mondo nel 1955. Chiamato da tutti Gianni, inizia ad approcciarsi al mondo della moda fin da piccolo lavorando lavorando nell'atelier gestito da sua madre Francesca.

Nel 1972 Gianni Versace si trasferisce a Milano per intraprendere la sua carriera da stilista e, nel 1978, fonda la casa di moda Versace destinata a fare la storia del costume, vestendo le più grandi modelle e celebrità di tutto il mondo.

Il 15 luglio 1997, all'età di 50 anni, Gianni Versace viene ucciso con due colpi di pistola a Miami Beach da Andrew Phillip Cunanan, freddato in pieno giorno davanti alla porta della sua residenza Casa Casuarina.

