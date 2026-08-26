Addio a Dolly Parton, la regina della musica country si è spenta a 80 anni

Addio alla regina del country Dolly Parton. La celebre cantante statunitense, classe 1946, si è spenta all'età di 80 anni a Nashville, in Tennessee, come ha reso noto la sua famiglia.



Autrice di successi intramontabili, a partire dall'intramontabile I Will Always Love You, Dolly Parton si era avvicinata alla musica da giovanissima, ma col tempo ha saputo ritagliarsi un ruolo importante anche al cinema e in televisione, fino a diventare una vera icona.



Da Celine Dion all'attore David Hasselhoff, da Katy Perry e Jane Fonda, sono tantissimi i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che in queste ore stanno rendendo omaggio alla cantante con messaggi di cordoglio sui social.

