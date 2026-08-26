Addio a Dolly Parton, la regina della musica country si è spenta a 80 anni

Addio alla regina del country Dolly Parton. La celebre cantante statunitense, classe 1946, si è spenta all'età di 80 anni a Nashville, in Tennessee, come ha reso noto la sua famiglia.
Autrice di successi intramontabili, a partire dall'intramontabile I Will Always Love You, Dolly Parton si era avvicinata alla musica da giovanissima, ma col tempo ha saputo ritagliarsi un ruolo importante anche al cinema e in televisione, fino a diventare una vera icona.
Da Celine Dion all'attore David Hasselhoff, da Katy Perry e Jane Fonda, sono tantissimi i personaggi del mondo della musica e dello spettacolo che in queste ore stanno rendendo omaggio alla cantante con messaggi di cordoglio sui social.
Nata nello stato del Tennessee, Dolly Parton si era avvicinata alla musica quando era ancora bambina, per poi esplorare il genere country a partire dagli anni Sessanta e raggiungere la consacrazione durante il decennio successivo. Come non ricordare brani come Jolene, 9 to 5 e Coat Of Many Colors.
Durante la sua lunga carriera, ha ottenuto ben undici Grammy Award e due candidature al Premio Oscar.