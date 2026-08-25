Elisa Toffoli, il racconto del viaggio in Islanda con Emma Marrone e Dardust

Elisa Toffoli condivide sui social un video che racconta le emozioni vissute durante il viaggio in Islanda, organizzato insieme alla collega Emma Marrone, alla manager di quest'ultima Francesca Savini e al compositore e produttore Dardust - pseudonimo di Dario Faini.



"Sono tornata e mi sono messa a lavorare su cose importantissime che presto vi racconterò ma lassù vicino alla Groenlandia ho fatto troppe foto e troppi video quindi ci metterò qualche post, qualche reel, abbiate pazienza", esordisce su Instagram la cantante, 48 anni, a corredo di una clip che ripercorre solo una prima parte di un'esperienza che sembra aver lasciato il segno.



"Emma non ha praticamente mai mollato il volante e ci ha portato ovunque. Io e la Francesca Savini eravamo le ragazzacce sedute dietro, immerse nei paesaggi o nei discorsi tra tutti e quattro, tra risate e riflessioni di qualsiasi tipo senza restrizioni. È così che va quando si sta bene tra amici, off limits. Per fortuna".



Elisa poi prosegue: "Dardust era il navigatore, il cicerone. Quello che aveva già visto, già sentito l'energia gigantesca di quel posto così surreale e pieno di meraviglie in cui la terra era ancora un'adolescente che si muoveva a colpi di beat elettronici di Mark Bell in Homogenic. Ma Dario si stupiva ancora come noi e di più, gli arrivava lo stesso schiaffone di bellezza in faccia, la stessa stretta allo stomaco.



Infine, il ringraziamento al compositore: "Dardust non potrò mai ringraziarti abbastanza per averci proposto di fare quest'esperienza insieme".