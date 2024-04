Diletta Leotta, le nuove foto con la figlia Aria

Diletta Leotta torna a condividere con i propri fa le foto della figlia Aria Rose, prima figlia della conduttrice con Loris Karius nata ad agosto del 2023.

La piccola gioca con la mamma e Lillo, il piccolo volpino di Pomerania che vive con loro. Alla conduttrice piace condividere i momenti da neo-mamma, come le recenti giornate in famiglia trascorse in Sicilia per Pasqua.

Durante una vacanza in Germania nel marzo 2024, Diletta Leotta e Loris Karius avevano scelto un tatuaggio dedicato alla loro primogenita.

Diletta Leotta parla della figlia a Verissimo

Diletta Leotta, ospite a Verissimo, aveva condiviso la sua gioia di essere mamma: "Aria ha riempito tutto di una luce nuova e io e Loris vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a lei".

E parlando dell'amore per Loris Karius, aveva raccontato: "Loris è un papà stupendo... tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria".