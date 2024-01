Diletta Leotta e Loris Karius, dal colpo di fulmine a Parigi al matrimonio

Diletta Leotta ha annunciato che sposerà Loris Karius: "Vi devo dire una cosa: ho detto sì".

La proposta era arrivata mentre la conduttrice era in attesa della loro bambina Aria Rose, ma la coppia ha deciso di aspettare qualche mese prima di dare l'annuncio.

"Ho aspettato a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia", ha spiegato la conduttrice nel post.

Il colpo di fulmine di Diletta Leotta, 32 anni, e Loris Karius, 30 anni, è scattato a Parigi nel 2022. "Quando l'ho visto entrare in un ristorante. Mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così", aveva raccontato la conduttrice a Verissimo.

Dopo pochi mesi, Diletta Leotta ha scoperto di aspettare una bambina: "Sono rimasta incinta dopo pochi mesi, non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella".

Sono diventati genitori ad agosto del 2023. Tornata a Verissimo, la conduttrice aveva detto: "Loris è quello giusto. È l'amore che arriva al momento giusto e non ti dà nemmeno la possibilità di pensare troppo".

Nel video sopra, la storia d'amore di Diletta Leotta e Loris Karius.