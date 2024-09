Diletta Leotta, la foto con il marito Loris Karius e la figlia Aria

Diletta Leotta ha condiviso sulle sue storie di Instagram un tenero momento di famiglia, uno scatto che la ritrae insieme al marito Loris Karius e alla figlia Aria Rose. Per la coppia quest'estate è stata una stagione ricca di avvenimenti importanti, come il matrimonio celebrato in Sicilia a giugno e la luna di miele a Ibiza, sempre in insieme alla piccola Aria.

Diletta Leotta e Loris Karius, dal colpo di fulmine al matrimonio

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti nel 2022 a Parigi ed è stato un colpo di fulmine. "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, l'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così", aveva confidato la conduttrice a Verissimo.

Dopo pochi mesi, Diletta Leotta ha scoperto di aspettare una bambina: "Quando sono rimasta incinta non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella".

Ad agosto 2023, Diletta Leotta e Loris Karius sono diventati genitori di Aria Rose. Sempre a Verissimo, la conduttrice aveva detto: "Loris è quello giusto. È l'amore che arriva al momento giusto e non ti dà nemmeno la possibilità di pensare troppo. Nostra figlia Aria ha riempito tutto di una luce nuova e io e Loris vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a nostra figlia".

"Loris è un papà stupendo, tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria", aveva raccontato Diletta Leotta.

Lo scorso gennaio Diletta Leotta ha annunciato sui social che avrebbe sposato il calciatore: "Vi devo dire una cosa: ho detto sì". La coppia si è sposata il 22 giugno in Sicilia, sull'isola di Vulcano.