Diletta Leotta, la foto di famiglia: "Bentornato papà"

Diletta Leotta condivide sui social il ricongiungimento tra il marito Loris Karius e la figlia Aria. "Bentornato papà", scrive la conduttrice nelle sue storie Instagram, a corredo di un tenero abbraccio tra figlia e padre, visibilmente emozionato. Diletta Leotta ha quindi proseguito mostrando una clip della primogenita, nata nell'agosto 2023, che cammina insieme al cagnolino Lillo, per poi condividere un altro romantico scatto in famiglia in cui compare anche lei. Diletta Leotta e il calciatore tedesco si sono conosciuti nel 2022 a Parigi e grazie a un colpo di fulmine è iniziata la loro storia d'amore. "Quando l'ho visto entrare in un ristorante, mi sono girata dalle mie amiche e ho detto: Ragazze, questo è l'uomo della mia vita. L'ho salutato e lui si è avvicinato, ci siamo conosciuti così", aveva raccontato la conduttrice a Verissimo. Dopo pochi mesi, la celebre conduttrice ha scoperto di aspettare una bambina: "Quando sono rimasta incinta non era preventivato. All'inizio è stato uno shock, poi mi sono detta che non ci sono regole per una cosa così bella". Dopo la nascita di Aria, nel giugno 2024 la coppia è convolata a nozze, condividendo sui social diversi momenti della cerimonia che si è svolta in Sicilia.