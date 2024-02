Diletta Leotta e i dolci momenti con la figlia Aria Rose

Instagram @dilettaleotta

Diletta Leotta è sempre più innamorata della figlia Aria Rose, avuta ad agosto dello scorso anno con il compagno Loris Karius, e condivide sui social alcuni teneri momenti trascorsi con la sua piccola.

Instagram @dilettaleotta

La conduttrice di 32 anni ha pubblicato uno scatto in cui la figlia, con indosso il suo stesso pigiama a cuori, gioca con un orsacchiotto, mentre nelle storie ha poi condiviso un'altra immagine in cui stringe a sé la piccola, dandole un tenero bacio. "Relax", ha scritto Diletta Leotta a corredo dello scatto con la primogenita avuta con il futuro marito Loris Karius: "Nostra figlia è un dono... ho scelto di fare una famiglia con Diletta perché è la donna della mia vita", aveva detto il portiere del Newcastle Utd in un'intervista.

Diletta Leotta a Verissimo: "Guardo mia figlia e mi commuovo"

Ospite a Verissimo, Diletta Leotta aveva condiviso la gioia di essere mamma. "Sono felicissima, sto vivendo uno dei periodi più incredibili della mia vita. Ancora non ho realizzato pienamente di essere mamma: guardo mia figlia, lei mi sorride e mi commuovo. È come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova e vogliamo goderci ogni momento con lei. È bellissimo per noi crescere insieme a lei". Parlando della scelta del nome della primogenita, nata il 16 agosto, lo stesso giorno della sua nascita, aveva aggiunto: "A me piaceva Aria, invece Loris voleva chiamarla Rose. Nostra figlia si chiama Aria Rose. Quasi come mio padre, che si chiama Rosario. E ha il doppio cognome". E a proposito dell'amore per Karius, aveva raccontato: "Loris è un papà stupendo, tra lui e Aria c'è già un legame incredibile e lei è identica a lui. Sono grata a Loris, perché mi ha permesso di realizzare uno dei sogni più belli della mia vita, che è Aria. Lui vive in Inghilterra, ma viene spesso in Italia per vederci e per non perdersi niente di nostra figlia". Diletta Leotta aveva espresso anche il desiderio di allargare ancora la famiglia: "Dopo aver avuto Aria, adesso ho voglia di avere altri figli. È una gioia talmente forte che sicuramente un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina", aveva raccontato a Silvia Toffanin.

