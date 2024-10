Diletta Leotta, gli auguri alla mamma: "Buon compleanno alla persona più importante della mia vita"

Diletta Leotta ha condiviso alcuni scatti dei ricordi più importanti con sua mamma Ofelia in occasione del suo compleanno.

“Buon compleanno alla persona più importante della mia vita, la mia bellissima mamma e la nostra incredibile nonna” con queste parole Diletta Leotta, 33 anni, ha fatto gli auguri alla sua amata madre.

Nel 2023 Ofelia è diventata nonna con la nascita di Aria, la figlia di Diletta Leotta e Loris Karius. La bimba è nata ad agosto del 2023, mentre la coppia si è sposata a giugno del 2024.

Diletta Leotta a Verissimo: l'amore per Loris Karius e per la figlia

Durante un'intervista a Verissimo, Diletta Leotta ha parlato della storia d'amore con il calciatore tedesco Loris Karius e di loro figlia Aria.

"Non sono tutti giorni semplici, ma è bello anche crescere insieme e costruire la nostra famiglia", afferma la conduttrice.

Parlando di sua figlia, Diletta dice: "Aria è il dono più bello che la vita potesse farmi" e commentando Loris Karius come papà: "Sono contenta del legame che hanno Aria e Loris. Nel periodo in cui sono stata fuori per registrare La Talpa, c'è sempre stato Loris con Aria, l'ha portata anche in Germania con lui".