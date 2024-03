Demet Özdemir, le foto ironiche in macchina

L'attrice turca di My home my destiny ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram

Demet Özdemir, 32 anni, condivide sul suo profilo Instagram alcune foto ironiche durante un viaggio in macchina. "Tentativo 1 - tentativo 2. L'ultima foto è di nuovo per voi", scrive l'attrice turca nella didascalia del post.

Demet Özdemir, volto di Zeynep nella soap di successo My Home My Destiny, si mette in posa in maniera ironica per tutti i suoi follower.

Tra le attrici turche più amate in Italia, ha recitato nel 2014 ne La ragazza e l’ufficiale e ha guadagnato popolarità internazionale grazie al ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, accanto a Can Yaman.

Ha avuto una relazione con l'attore e cantautore Oguzhan Koc, con cui si è sposata il 28 agosto 2022. Tuttavia, dopo otto mesi, la coppia ha annunciato il divorzio.