Su Instagram, l'attrice turca di My home my destiny ha condiviso una foto della sua infanzia mentre è in braccio a suo papà

Demet Ozdemir su Instagram

"Guardatemi". Demet Özdemir, 32 anni, condivide sul suo profilo Instagram una tenera foto amarcord della sua infanzia.

In una storia Instagram, l'attrice turca protagonista di My Home My Destiny mostra ai suoi follower come era da bambina.

"Mio padre, che non rinuncia mai alla sua bellezza", scrive Demet pubblicando uno scatto dove la vediamo da bambina in braccio a suo padre.

Instagram: @demetozdemir

Tra le attrici turche più amate in Italia, Demet Özdemir ha recitato nel 2014 ne La ragazza e l’ufficiale e ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al ruolo di Sanem in DayDreamer - Le ali del sogno, accanto a Can Yaman.