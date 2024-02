Demet Özdemir, gli scatti sulla neve per il suo compleanno: "Basta solo il rosa"

Instagram: @demetozdemir

"Basta solo il rosa per rallegrare te e i tuoi cari". Demet Özdemir condivide su Instagram alcune foto scattate sulla neve nel giorno del suo trentaduesimo compleanno.

L'attrice turca, famosa per la sua partecipazione in diverse soap opera, tra cui My Home My Destiny, si mette in posa sulle montagne vicino a Erzurum, dove ha trascorso dei momenti in compagnia di amici, indossando un maglione rosa e abbigliamento tecnico per la neve.

Dopo aver recitato nel 2014 ne La ragazza e l’ufficiale, Demet Özdemir ha guadagnato popolarità in Italia grazie al suo ruolo in DayDreamer - Le ali del sogno, accanto a Can Yaman. Nel 2019 interpreta Zeynep, la protagonista di My home, my destiny.

Ha avuto una relazione con l'attore e cantautore Oguzhan Koc, con cui si è sposata il 28 agosto 2022. Tuttavia, dopo otto mesi, la coppia ha annunciato il divorzio.