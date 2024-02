L'attrice turca Demet Özdemir, volto di Zeynep in My home my destiny, mostra il suo nuovo look ai fan su Instagram

Demet Özdemir

L'attrice turca Demet Özdemir è tra le attrici straniere più amate dal pubblico italiano. Daydreamer-Le ali del sogno e My Home my destiny sono le due serie tv che hanno fatto conoscere Demet Özdemir a livello internazionale.

Sul suo profilo Instagram, Demet condivide una foto per mostrare a tutti i suoi fan e follower il suo nuovo look. "Un po' con la coda di cavallo", scrive l'attrice nella didascalia del post mostrando la sua lunga coda di cavallo.

La popolarità internazionale di Demet è riscontrabile anche nei commenti ai suoi post provenienti da ogni parte del mondo, dalla Turchia fino alla Spagna e l'Italia.

La carriera di Demet Özdemir

Demet Özdemir è un'attrice turca di 31 anni. Nata il 26 febbraio 1992 a Izmit, si trasferisce a Istanbul all'età di 7 anni insieme alla mamma, al fratello Volkan e alla sorella Derya.

Demet inizia a lavorare come attrice nel 2013, prende parte a numerose serie TV turche, partecipa a due film per il cinema e anche ad alcuni spot come modella. Nel 2014 è nel cast di La ragazza e l’ufficiale e nel 2018 è la protagonista femminile di DayDreamer - Le ali del sogno, insieme a Can Yaman. Dal 2019 interpreta Zeynep, la protagonista di My home, my destiny.

Dopo una relazione con l'attore e cantautore Oguzhan Koc, Demet Özdemir si sposa con lui il 28 agosto 2022. Dopo otto mesi, però, la coppia ha annunciato il divorzio.